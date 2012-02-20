〔中国债市〕现券收益率先跌後涨,因存准率下调未有效缓和紧张资金面

路透上海2月20日电---中国银行间债市周一现券收益率一度受存款准备金率下调消息推动下行,不过因市场资金紧张局面未有缓解,随後现券收益率上涨,并基本收回跌幅.

交易员指出,市场对本次下调存款准备金率,更多解读为央行为缓解近期流动性压力而为,而非明确的政策放松信号,因此该消息对现券实质利好有限,收益率短期走向还更多依赖资金面的变化.

中国人民银行上周六(18日)宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nCN1398558]

"(今日现券收益率)先跌後涨,其实没怎麽跌.(本次下调存准)实际能释放多少资金也不好说,毕竟逆回购有大量到期."上海一银行交易员表示.

中国证券报上周六援引消息人士透露,由於资金面告急,央行17日以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.[ID:nCN1397944]

剩余期限约0.82年的央票1101096券最新报价收益率CN1101096=CFXM为3.4650%/3.4351%,上日尾盘为3.5000%/3.4500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 4.8120 5.3755

上日 4.7433 5.3142

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4920/3.4327

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9510/2.8966

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6350/3.5703 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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