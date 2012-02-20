〔中国经济〕今年坚持稳中求进,宏观政策将根据形势预调微调--政治局会议(更新版)

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* 今年继续实施积极财政政策和稳健货币政策

* 根据形势变化适时适度预调微调

* 努力实现经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定

路透北京2月20日电---中国中共中央政治局周一召开会议指出,2012年要坚持稳中求进,加强和改善宏观调控,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,根据形势变化适时适度预调微调.

政治局是在讨论将於下月初提请全国人大审议的《政府工作报告》时作出上述表述的.此时正值中国央行年内首降存款准备金率之後,市场对未来货币政策走向热议.

"根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性、灵活性、前瞻性"新华社引述会议内容称,"把稳增长、控物价、调结构、 惠民生、抓改革、促和谐更好结合起来."

中国人民银行18日晚间宣布今年以来首次下调存款准备金率,距离上次下调不到三个月时间.尽管此举助推周一亚太股市和大宗商品价格上涨,但分析人士认为,其不代表货币政策转向,资金面未明显放松.

未来一年是中国政府换届年,在国内经济下滑以及欧债危机持续的内外复杂情况下,中国政府的政策表述体现了"稳字当头".

政治局会议强调,今年要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,努力实现经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

会议并称,要加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,着力扩大国内需求特别是消费需求,加强自主创新和节能减排.

与之呼应,正在美欧出访的国家副主席习近平周六亦表示,今年中国经济社会发展的总基调是"稳中求进",经济增速不会出现大幅下滑,中国的发展仍处於重要战略机遇期.[ID:nCN1398682]

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