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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 17:03 BJT

〔中港个股〕中兴通讯与美国高通和博通签订芯片购买框架协议

路透上海2月20日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周一公告称,上周五已与美国高通(QCOM.O)签订2012-2015年芯片购买框架协议,这四年期间向高通采购芯片价值不少於40亿美元.

另外,中兴通讯上周五亦与美国博通公司(Broadcom Corporation)BRCM.O签订2012-2014年芯片采购框架协议,这期间的采购价值总计不少於10亿美元.

高通公司是CDMA(码分多址)数字无线技术的先驱,开发CDMA2000、1X、1xEV-DO和WCDMA(UMTS)芯片组和解决方案居世界前列;博通公司是全球领先的有线和无线通信半导体公司.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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