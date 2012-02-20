〔中港个股〕中兴通讯与美国高通和博通签订芯片购买框架协议

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透上海2月20日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周一公告称,上周五已与美国高通(QCOM.O)签订2012-2015年芯片购买框架协议,这四年期间向高通采购芯片价值不少於40亿美元.
另外,中兴通讯上周五亦与美国博通公司(Broadcom Corporation)BRCM.O签订2012-2014年芯片采购框架协议,这期间的采购价值总计不少於10亿美元.
高通公司是CDMA(码分多址)数字无线技术的先驱,开发CDMA2000、1X、1xEV-DO和WCDMA(UMTS)芯片组和解决方案居世界前列;博通公司是全球领先的有线和无线通信半导体公司.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)