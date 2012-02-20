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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 17:08 BJT

《企业看点》--2月20日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月20日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国金融时报周日报导称,制药巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N)今年计划通过将部分动物保健业务进行首次公开发行(IPO),筹资约30亿美元.[ID:nCN1399254]

* 德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)有意出售离岸风力发电站少数股权,并在与有兴趣买家进行初步对话,一家德国报纸援引该公司再生能源业务主管的话报导称.[ID:nL5E8DK0EY]

* 一家韩国报纸援引一位财政部高层的话报导称,瑞士央行已通知韩国其有意买入韩国公债,这尚属首次.[ID:nL4E8DK04S]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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