《企业看点》--2月20日财务活动报导摘要

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透班加罗尔2月20日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国金融时报周日报导称,制药巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N)今年计划通过将部分动物保健业务进行首次公开发行(IPO),筹资约30亿美元.[ID:nCN1399254]
* 德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)有意出售离岸风力发电站少数股权,并在与有兴趣买家进行初步对话,一家德国报纸援引该公司再生能源业务主管的话报导称.[ID:nL5E8DK0EY]
* 一家韩国报纸援引一位财政部高层的话报导称,瑞士央行已通知韩国其有意买入韩国公债,这尚属首次.[ID:nL4E8DK04S]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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