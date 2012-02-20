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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 17:11 BJT

《外汇动态》澳元多仓规模可能已经过度

0836 GMT---欧元兑美元EUR=的温和涨势与非美元主要货币兑日圆的强劲上涨,通常意味着澳元兑美元AUD=D4也会走强.但这次尚未如此,即便中国调降了银行存款准备金率,提振风险偏好.

这对投机客可能是一大警讯,他们目前正普遍做多澳元.

澳元多头仓位规模或已达到难以维持的水准.最大的投机仓位是在欧元兑澳元EURAUD=.欧元若突破21日移动均线1.2301澳元,很可能引发剧烈的空头轧仓操作.

大量澳元兑美元卖单挂在1.0800上方(障碍位在1.0850),交易员或有机会逢高出脱.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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