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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 17:21 BJT

两艘伊朗军舰停靠叙利亚港口--伊朗媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰2月20日电---伊朗官方媒体Press TV周一报导，两艘伊朗海军舰艇停靠在叙利亚他图斯港。此举可能引发西方国家的担忧。

报导称，两艘军舰於周六停靠该港，伊朗称这是根据去年双方签署的协议，向叙利亚海军提供训练。

伊朗半官方媒体Fars引述伊朗国防部长Ahmad Vahidi的话报导：“我们的军舰穿过了苏伊士运河，伊朗有权在公海上行船。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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