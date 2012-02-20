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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 17:28 BJT

《外汇动态》花旗称美元/日圆逼近强劲阻力位

0903GMT--花旗称,美元兑日圆的短线买盘动能强劲,预计近期将升向80.50.该水准为85.50附近的去年高位跌至75.30附近纪录低位走势的50%回档位.

但花旗亦指出,周线图一目均衡云区顶部约80.93处存在强劲阻力,2008年以来该水准一直表现出抗跌性.美元兑日圆料将回撤向200日移动均线切入位78.00.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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