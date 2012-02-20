〔中国金融〕财政存款大增化解外汇占款投放之力,下调存准正当时(更新版)

(新增分析师评论和更多背景)

* 1月外汇占款新增1,409亿元人民币,扭转连续三个月跌势

* 财政存款季节性增加3,503亿,抵消外汇占款投放效果

* 央行再次调降存款准备金率意在平衡资金面

* 资金面仍是紧平衡,不应冀望频繁调降存准

路透上海2月20日电---欧债危机形势趋稳减缓热钱流出,令中国1月外汇占款重现增长,扭转了此前连续三个月的跌势,但当月财政存款季节性大幅增加却将其投放之功完全化解,这也许正是上周末央行意外再降存款准备金率的真正用意.

分析师们表示,财政存款增加数量高於外汇占款投放,基础货币还是净回笼,央行本月调降存款准备金率有平衡资金面意图,料随着未来外汇占款恢复正投放,央行下调存准率必要性减弱,市场也不应冀望货币政策放的过宽.

"外汇占款新增1,409亿,财政存款又增加3,503亿,推算一下,基础货币还是净减少2,000左右,"澳新银行中国经济师周浩表示,"这减少的数量抵消了下调半次存款准备金率了."

中国人民银行周一公布数据显示,今年1月外汇占款余额为25.4996万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1,409亿元人民币,这是连续三个月下跌後首次增加.[ID:nCN1359738]

周浩表示,由於欧债危机出现缓解迹象,且人民币币值稳定,热钱流出有逐渐减缓的趋势,再加上中国1月贸易顺差居於高位,当月外汇占款转正是符合预期预期,虽然投放数量不多,但未来会延续正投放的趋势.

1月外汇占款增加量仍低於前两年的月均水准.中国2011年新增外汇占款月均值为2,316亿元人民币,前年月均值为2,724亿元.

中国1月出口同比下降0.5%,进口同比大幅下降15.3%.当月贸易顺差272.78亿美元,扩大至半年来的新高.[ID:nCN1382100]

**财政存款增长偏多**

中国人民银行周一公布的数据显示,2012年1月末财政性存款余额为2.97万亿元人民币,当月增加3,503亿元,表明同样数量的流动性被抽离商业银行体系.[ID:nCN1399338]

"财政存款增长数额偏高,推测可能是税收等因素季节性增长,且年初财政存款投放量相对不大造成."上海一券商分析师指出.

央行此前数据显示,2011年12月末财政存款余额为2.62万亿元,当月财政存款下降1.21万亿元,表明同样数量的流动性补入银行体系.

上述券商分析师表示,财政存款一般年初会季节性地回升,而到年底会集中投放,1月财政存款增加数量偏多可能是季节性因素.

而周浩则指出,财政存款一般保持相对平稳,上半年会稳定增长,年内最後1-2个月才会集中投放,未来流动性是否宽松的关键,还是新增外汇占款的数量能否高於财政存款.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

**资金面或仍维持"紧平衡"**

分析师预计,未来外汇占款仍将维持回升势头,将有助於缓解流动性压力,但央行目前对於资金面将维持紧平衡基调.

"外汇占款预计还会持续回升,希腊第二轮援助问题应该不大,欧债稳定住了,人民币的吸引力会缓解热钱流出的压力."上海一投资公司的外汇分析师指出,今年美国大选,人民币面临较大国际压力,升值趋势将提升币值的吸引力.

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示,外汇占款的持续回升,将缓解流动性紧张状况,而且也将影响到央行的货币政策调控节奏.

中国银行间资金市场上周告急,央行17日不得不以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.[ID:nCN1397944]

"外汇占款持续回升的话,对资金情况肯定是利好,"上述外汇投资公司的的分析师指出,"央行现在对资金面是'紧平衡',资金宽松了,或许央行会增加正回购,并减少调降存款准备金的频率,上半年存准最多调降1-2次,降息现在还看不到迹象."

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调,亦是去年12月此轮调降周期开始以来的第二次.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154].(完)