《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月20日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*百联集团 30 10 12 2/23簿记建档 工商银行 AA+ 2/24 2/27
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鲁泰煤业 6 3 12 2/21簿记建档 深发展 AA- 2/22 2/23
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重庆对外 7.2 2.2 12 2/21簿记建档 光大银行 A+ 2/22 2/23
经贸集团
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福耀玻璃 12 6 12 2/21簿记建档 中国银行 AA+ 2/22 2/23
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山西阳光 5 3 12 2/21簿记建档 民生银行 A+ 2/22 2/23
焦化集团
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巨石集团 14 7 12 2/21簿记建档 中信银行 AA 2/23 2/24
进出口行
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中电投集团 103 23 12 2/21簿记建档 光大银行 AAA 2/23 2/24
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北京建工集团 10 5 12 2/21簿记建档 北京银行 AA 2/22 2/23
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中天建设集团 12 6 12 2/21簿记建档 建设银行 AA- 2/22 2/23
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华泰集团 14 6 12 2/22簿记建档 农业银行 AA 2/24 2/27
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淮南矿业集团 15 15 12 2/22簿记建档 民生银行 AAA 2/23 2/24
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桑德环境 4 4 12 2/22簿记建档 中信银行 AA- 2/24 2/27
(000826.SZ)
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浙江国际 19 10 12 2/22簿记建档 中信银行 AA 2/24 2/27
贸易集团 华夏银行
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青岛渤海农业 3.5 3.5 12 2/23簿记建档 工商银行 A+ 2/24 2/27
发展有限公司
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沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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安徽交通集团 10 5 5 2/21簿记建档 工商银行 AA 2/22 2/23
国开行
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浙江荣盛控股 19 10 3 2/21簿记建档 中国银行 AA 2/23 2/24
(附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行
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铁道部 600 150 5 2/22招标 中国银行 AAA 2/23 2/24
农业银行
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深圳华强集团 25 5 3 2/22簿记建档 招商银行 AA 2/24 2/27
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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石家庄市 2.8 2.8 2 2/24簿记建档 中信银行 AAA 2/28 2/29
中小企业 (中债信用增进担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
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