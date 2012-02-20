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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 17:25 BJT

也门一投票站发生爆炸

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月20日电---也门一名官员称，南部城市亚丁(Aden)的一个投票站周一发生爆炸，随即听到枪声。也门周二将举行大选，选出前总统萨利赫的接班人，副总统哈迪(Abd-Rabbu Mansour Hadi)是唯一的候选人。

目前并无人员伤亡的报告。

这名官员称：“爆炸造成投票站墙上出现了一个大洞，附近房子的玻璃窗被击碎。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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