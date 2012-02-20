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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 17:27 BJT

伊朗苦苦寻觅石油新买家--金融时报

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月20日电---英国金融时报周一报导，西方国家的制裁开始对伊朗原油出口产生影响，伊朗艰难寻找新的原油买家。

金融时报引述两名行业高管的话报导，伊朗愿意向中国和印度炼厂额外卖出每天50万桶石油，接近去年日出口量的23%，装运时间为4月起。伊朗并未就此提供价格折扣。

报导称，伊朗如果在3月中以前无法为这些石油找到买家，将不得不进行存储或削减产量。

伊朗周日停止向英国和法国出售石油，作为对欧盟制裁的报复。伊朗称会将石油卖给新客户。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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