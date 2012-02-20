版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 17:48 BJT

〔标题新闻〕中东最大私募股权公司迪拜Abraaj将收购英国同业Aureos,合并後资产达75亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DK0WN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐