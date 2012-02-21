〔新债招标〕中国国开行10年增发固息债收益率4.1017%,高於预期--业内

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透上海2月21日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期固息(2011年第20期)增发金融债,中标收益率为4.1017%,明显高於於市场预期均值4.03%.
该增发债为国开行今年第九期金融债.具体条款如下:
第9期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息(2011年第20期增发)
招标方式 单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月23日
起息日 2011年4月7日
发行期 2月22日-2月23日
上市日 2月29日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。