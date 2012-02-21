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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 11:12 BJT

〔新债招标〕中国国开行10年增发固息债收益率4.1017%,高於预期--业内

路透上海2月21日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期固息(2011年第20期)增发金融债,中标收益率为4.1017%,明显高於於市场预期均值4.03%.

该增发债为国开行今年第九期金融债.具体条款如下:

第9期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 10年/固息(2011年第20期增发)

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月23日

起息日 2011年4月7日

发行期 2月22日-2月23日

上市日 2月29日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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