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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 11:10 BJT

〔新债招标〕中国国开行一年固息债中标利率3.52%,远低预期--业内人士

路透上海3月9日电---业内人士周五透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的一年期固息金融债,中标利率为3.52%,明显低于市场预期均值3.63%.

业内人士并透露,该期债投标倍数为2.34倍.

该期债为国开行今年第11期金融债.具体条款如下:

第11期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 一年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 3月13日

起息日 3月13日

分销期 3月12日-13日

上市日 3月14日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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