〔新债招标〕中国国开行一年固息债中标利率3.52%,远低预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海3月9日电---业内人士周五透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的一年期固息金融债,中标利率为3.52%,明显低于市场预期均值3.63%.
业内人士并透露,该期债投标倍数为2.34倍.
该期债为国开行今年第11期金融债.具体条款如下:
第11期
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发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 一年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 3月13日
起息日 3月13日
分销期 3月12日-13日
上市日 3月14日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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