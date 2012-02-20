(重发)〔中港股市〕沪指受存准率下调提振小幅收高,恒指下滑

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(重发以删除内文第二段赘字)
* 恒指下滑0.3%,沪综指涨0.3%
* 中资金融股对央行调降存准率反应平静
* 能源板块疲弱,中石化重挫5.5%
* 分析师:调降存准率更像是提振信贷供应,而非放松政策
路透香港2月20日电---香港股市周一收低,回吐此前升幅,此前市场对中国政府再度下调银行存款准备金率反应平静,且能源类股因投资者对了结获利而显现疲态.
中国股市沪综指周一冲高回落,小幅收升.中资金融股对恒指和沪指的贡献都最大,不过两地市场回吐涨幅,因投资者针对年内表现出色的股票了结获利.
沪综指.SSEC收报2,363.597点,涨6.416点或0.27%,盘间涨幅一度接近1.3%.今日沪市A股成交金额扩大至821亿元人民币,上日为650亿元.
沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,553.4点,涨0.14%,成交量为292,267手.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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