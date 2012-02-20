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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 18:03 BJT

(重发)〔中港股市〕沪指受存准率下调提振小幅收高,恒指下滑

(重发以删除内文第二段赘字)

* 恒指下滑0.3%,沪综指涨0.3%

* 中资金融股对央行调降存准率反应平静

* 能源板块疲弱,中石化重挫5.5%

* 分析师:调降存准率更像是提振信贷供应,而非放松政策

路透香港2月20日电---香港股市周一收低,回吐此前升幅,此前市场对中国政府再度下调银行存款准备金率反应平静,且能源类股因投资者对了结获利而显现疲态.

中国股市沪综指周一冲高回落,小幅收升.中资金融股对恒指和沪指的贡献都最大,不过两地市场回吐涨幅,因投资者针对年内表现出色的股票了结获利.

沪综指.SSEC收报2,363.597点,涨6.416点或0.27%,盘间涨幅一度接近1.3%.今日沪市A股成交金额扩大至821亿元人民币,上日为650亿元.

沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,553.4点,涨0.14%,成交量为292,267手.

恒生指数.HSI收盘跌0.31%至21,424.79点,恒生国企指数.HSCE收低0.36%至11,669.51点.

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