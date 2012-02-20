版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 18:09 BJT

〔欧洲政经〕希腊财长称,预计希腊今天将结束长期面临的不确定局面

路透雅典2月20日电---希腊财政部长韦尼泽洛斯周一表示,有关该国接受新一笔援助金的技术事宜仍在讨论中,但他预计欧元区财长会议将结束援助事情的不确定局面.

"我们预计今天就可以结束长期以来的不确定局面.不确定性不仅对希腊有害,也不利於整个欧洲."韦尼泽洛斯在声明中指出.

"希腊向欧洲发出这样的讯息,即他们已经并将继续做出必要的牺牲,来重新获得希腊在欧洲大家庭里的平等地位."(完)

--编译 高琦; 审校 白云

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐