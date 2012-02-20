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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 07:54 BJT

中国不赞成伊朗停止向英法出口石油

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月20日电---中国周一不赞成伊朗停止对英国和法国出售原油，呼吁通过对话缓解伊朗核计划引发的僵持局面。

当被问及伊朗禁止向英法两国出口原油一事时，中国外交部发言人洪磊表示，中方一贯主张通过对话与谈判的方式解决国与国之间的争端，不赞成以施压和对抗的方式解决问题。

洪磊在例行记者会上表示，中国希望有关各方尽快回到对话的正确轨道上来。

中国是伊朗原油最大的消费国之一，占其出口总量的约20%。

欧盟上月决定从今年7月1日起抵制伊朗原油进口,此举令伊朗当局不满。伊朗就此威胁要封锁霍尔木兹海峡。

伊朗石油部周日宣称，该国已经停止向英法企业出售原油。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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