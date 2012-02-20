中国不赞成伊朗停止向英法出口石油

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月20日电---中国周一不赞成伊朗停止对英国和法国出售原油，呼吁通过对话缓解伊朗核计划引发的僵持局面。
当被问及伊朗禁止向英法两国出口原油一事时，中国外交部发言人洪磊表示，中方一贯主张通过对话与谈判的方式解决国与国之间的争端，不赞成以施压和对抗的方式解决问题。
洪磊在例行记者会上表示，中国希望有关各方尽快回到对话的正确轨道上来。
中国是伊朗原油最大的消费国之一，占其出口总量的约20%。
欧盟上月决定从今年7月1日起抵制伊朗原油进口,此举令伊朗当局不满。伊朗就此威胁要封锁霍尔木兹海峡。
伊朗石油部周日宣称，该国已经停止向英法企业出售原油。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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