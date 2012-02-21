《中国债券市场每日交易备忘》--2月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国家开发银行至多200亿元人民币10年增发债10:00-11:00招标,收益率预测均值4.03%
中石油集团200亿元7/15年固息债10:00-11:00招标,银河证券等主承
鲁泰煤业3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),深发展主承
重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),光大银行主承
福耀玻璃6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
山西阳光焦化集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承
巨石集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行及进出口行主承
中电投集团23亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
北京建工集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行主承
中天建设集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
安徽交通集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行及国开行主承
浙江荣盛控股10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行及招商银行主承
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二、新债上市:
南昌银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120017,票面利率6.80%
六安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180196,票面利率8.20%
珠海交通集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280011,票面利率7.99%
珠海交通集团8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280012,票面利率8.25%
金茂集团7.5亿元一年期短融041259008,票面利率5.14%
红河恒昊矿业1.5亿元一年期短融041262005,票面利率8.90%
联合水泥集团10亿元一年期短融041252003,票面利率5.14%
华电集团40亿元一年期短融041261007,票面利率4.64%
中铁二局(600528.SS)3亿元三年期中票1282036,票面利率6.35%
苏嘉杭高速2.8亿元五年期中票1282037,票面利率6.43%
江铜集团10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1282035,票面利率4.68%
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三、缴款:
国开行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债120208,基本利差0.70%
进出口银行200亿元三年期固息金融债120301,票面利率3.78%
青岛城投8.6亿元五年期固息债1280015,票面利率6.19%
青岛城投8.4亿元七年期固息债1280016,票面利率6.89%
岳阳林纸(600963.SS)5亿元一年期短融
华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融
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四、还本付息:
上海电气集团总公司30亿元一年期短融1181062到期兑付,票面利率4.30%
进出口银行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债090306付息,基本利差0.23%
三菱东京日联银行(中国)10亿元两年期浮息债(三个月shibor基准)1026001付息,基本利差0.48%
上海环境集团3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182030付息,基本利差2.55%
上海国际集团20亿元五年期中票1182031付息,票面利率5.31%
河北钢铁集团14.3亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息中票(一年定存基准)1182032付息,基本利差2.48%
河北钢铁集团35.7亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182033付息,票面利率5.63%
首都创业集团35亿元五年期中票1182034付息,票面利率5.73%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国中共中央政治局周一召开会议指出,2012年要坚持稳中求进,加强和改善宏观调控,继
续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,根据形势变化适时适度预调微调.[ID:nCN1400152]
--中国商务部副部长钟山称,在今年更加严峻的外贸形势下,中国将通过继续保持外贸政策稳
定性,加快出台有关政策措施,以及加快外贸结构调整,增强外贸质量和效应等措施应对.[ID:nCN1400540]
--业内人士透露,监管部门正酝酿从开拓新的融资渠道、提高融资工具流动性等四个方面支
持险企拓展资本补充渠道,有望放开保险公司发行次级债券、可转债、混合资本债等资本补充
工具.
--证监会有关部门负责人表示,为进一步鼓励产业资本在合理价位增持股份,证监会日前下
发文件明确持股30%以上的股东每年2%自由增持股份的锁定期从12个月降至6个月.
国家统计局2/22公布2011年国民经济和社会发展统计公报
==============================================================================(完)
--整理 冉莹/曲伟治; 审校 李宏薇