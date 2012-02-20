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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 18:22 BJT

〔新闻稿〕惠誉:中国调降银行存准率是为改善流动性

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

2月20日---中国人民银行周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.惠誉认为,这次调降主要是为了减轻金融业流动性日益紧俏情况,而非代表货币政策立场改变;流动性紧俏现象已压抑1月及2月的贷款成长.

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