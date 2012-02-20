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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 18:38 BJT

〔欧洲政经〕消息人士:或就降低欧盟/IMF已发放给希腊贷款利率达成协议

路透雅典2月20日电---希腊财政部的一位官员周一表示:

* 欧元区工作小组似乎就降低欧盟/IMF已发放给希腊的贷款的利率达成协议

* 各央行似乎已就所持有的希腊债券参加债务互换计划达成协议

* 欧洲央行所持希腊债券的获利是否应转给希腊依然是个问题

* 仍在讨论是否提高希腊民间债权人的债务扣减率.(完)

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