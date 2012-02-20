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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 18:16 BJT

〔亚洲橡胶〕2月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月20日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 309.5 72 310.0 10

* 3月 314.0 45 312.5 2

* 4月 317.4 145 316.6 201

* 5月 321.0 201 320.3 1

* 6月 324.8 399 324.0 38

* 7月 326.8 5589 326.5 572

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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