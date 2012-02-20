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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 18:59 BJT

〔国际油市〕伊朗今年对中国珠海振戎的原油供应量与去年相同--消息

路透北京2月20日电---消息人士周一表示,伊朗已经与中国国有石油贸易商达成2012年供应协议,对中国国际石油化工联合公司(Unipec)的原油供应将少於去年,而向中国珠海振戎提供的原油数量将与去年相同.

第二个消息人士也证实,伊朗对珠海振戎的原油供应量将与去年相同.

珠海振戎去年从伊朗购买的原油为每日24万桶左右,Unipec购买量约为每日26万桶.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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