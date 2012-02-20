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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 18:45 BJT

〔东南亚股市〕普涨,菲律宾股市升至纪录高位

路透曼谷2月20日电---菲律宾股市周一上涨1.3%至纪录高位,其它亚洲股市录得温和涨幅,商品相关类股跟随油价走升,投资者选择性买入蓝筹股.

中国周末出人意料地下调银行存款准备金率,而第二个希腊援助协议有望达成,提振风险偏好.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在0944GMT时上涨0.68%.而MSCI东南亚股指.MISU00000PUS则上涨0.9%.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.7%.马来西亚股市.KLSE上涨0.2%.

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