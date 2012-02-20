〔东南亚股市〕普涨,菲律宾股市升至纪录高位

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透曼谷2月20日电---菲律宾股市周一上涨1.3%至纪录高位,其它亚洲股市录得温和涨幅,商品相关类股跟随油价走升,投资者选择性买入蓝筹股.
中国周末出人意料地下调银行存款准备金率,而第二个希腊援助协议有望达成,提振风险偏好.
摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在0944GMT时上涨0.68%.而MSCI东南亚股指.MISU00000PUS则上涨0.9%.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.7%.马来西亚股市.KLSE上涨0.2%.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。