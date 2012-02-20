〔中国能源〕中石化旗下元坝陆相勘探区新获日产逾百万立方米天然气井

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京2月20日电---中国西南地区天然气勘探获最新进展,中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下元坝陆相勘探区内的元陆7井新获天然气日产量120.8万立方米;至此,元坝探区海陆相勘探共斩获9口11个测试层的超百万立方米天然气井.
中国石油化工集团公司周一发布新闻稿称,今年2月15日,元陆7井须家河组三段经酸压测试,获得天然气日产量120.8万立方米.
"元陆7井的高产,证实了这一层系高产气藏的存在."新闻稿称."这是元坝陆相中浅层须家河组三段首次获得超百万立方米工业气流."
元坝气田是中国石化继普光气田和"川气东送"工程之後,最大的天然气建设工程项目,於去年8月16日正式启动建设.
据其规划,元坝气田将在2013年末建成年产17亿立方米净化气生产能力,2015年末建成年产34亿立方米净化气生产能力;并将成为"川气东送"的又一重要气源地,起到保障能源安全、改善能源消费结构、促进节能减排等作用.
中国石化元坝气田位於四川省阆中市、苍溪县、巴中市等地,矿权面积3,200多平方千米,截至2010年底已获天然气三级地质储量8,000多亿立方米.而元陆7井则是部署在川东北九龙山南鼻状构造带岩性圈闭的一口预探井.
去年下半年,元坝气田正式通过国土资源部审定,其第一期探明天然气地质储量达1,592.53亿立方.[ID:nCN1972587]
中石化集团是中石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。