〔中国个股〕海南航空称与美国航空的代码共享合作将在夏秋换季时实施

路透北京2月20日电---中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)周一表示,与美国航空的代码共享合作申请已获中、美监管部门批准,计划可在今年夏秋换季时实施;此外,海南航空"十二五"期间还将引入新飞机.

海南航空(900945.SS)市场总监侯伟在接受采访时称,此次代码合作,双方互为运营方及市场方,采取自由销售方式.海航与美国航空代码共享航线是双方中国-北美航线,以及双方中美门户点到其境内40多个目的地的国内航线.

上述航线中,国际航线包括海航运营的北京-西雅图/多伦多,美国航空运营的北京-芝加哥、上海-芝加哥/洛杉矶.国内航线包括海航运营的40个点的国内航线和美国航空运营的43个点的国内航线.

代码共享(code-sharing)是指一家航空公司的航班号(即代码)可以用在另一家航空公司的航班上.即旅客在全程旅行中有一段航程或全程航程,是乘坐出票航空公司航班号但非出票航空公司承运的航班.

侯伟称,"目前海航已经与10家航空公司签署了代码互换协议,包括大韩航空等等."

此外,他并透露"十二五"(2011-2015年)期间海南航空还将引入新飞机,但他并未透露具体数量.(完)