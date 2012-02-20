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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 20:02 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水升至三周半高位

路透新加坡2月20日电---亚洲近月航煤较柴油升水连续第四日上升,至近一个月高位,因航煤供给下降.

炼厂将炼化重点转至柴油,已令市场感受到这种影响.自去年11月末以来,航煤较柴油升水一直处在负区间.

一位在新加坡的中质馏分油交易员表示,由於航煤较柴油升水持续处在负区域,厂商更多地转向生产柴油.

其还表示,一旦航煤较柴油升水回到正区间,航煤价格可能会下滑,因亚洲和欧洲对航煤的需求仍旧低迷.

3月航煤较柴油升水上涨0.21美元至每桶负0.23美元,为1月26日以来最高.

在中东,高硫柴油升水继续上升,因供给缺乏,而需求则源源不断.

3月柴油裂解价差下跌0.59美元至每桶16.15美元.航煤裂解价差下跌0.38美元至每桶15.92美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 133.16 133.56 133.36 133.28 0.08 0.06

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.63 134.03 133.83 134.05 -0.22 -0.16

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.51 134.91 134.71 135.14 -0.43 -0.32

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.16 135.56 135.36 135.54 -0.18 -0.13

3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 133.60 133.75 -0.15 -0.11

4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 133.45 133.53 -0.08 -0.06 (完)

--编译 王洋;审校 张涛

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