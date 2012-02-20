〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水升至三周半高位

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透新加坡2月20日电---亚洲近月航煤较柴油升水连续第四日上升,至近一个月高位,因航煤供给下降.
炼厂将炼化重点转至柴油,已令市场感受到这种影响.自去年11月末以来,航煤较柴油升水一直处在负区间.
一位在新加坡的中质馏分油交易员表示,由於航煤较柴油升水持续处在负区域,厂商更多地转向生产柴油.
其还表示,一旦航煤较柴油升水回到正区间,航煤价格可能会下滑,因亚洲和欧洲对航煤的需求仍旧低迷.
3月航煤较柴油升水上涨0.21美元至每桶负0.23美元,为1月26日以来最高.
在中东,高硫柴油升水继续上升,因供给缺乏,而需求则源源不断.
3月柴油裂解价差下跌0.59美元至每桶16.15美元.航煤裂解价差下跌0.38美元至每桶15.92美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 133.16 133.56 133.36 133.28 0.08 0.06
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.63 134.03 133.83 134.05 -0.22 -0.16
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.51 134.91 134.71 135.14 -0.43 -0.32
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.16 135.56 135.36 135.54 -0.18 -0.13
3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 133.60 133.75 -0.15 -0.11
4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 133.45 133.53 -0.08 -0.06 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。