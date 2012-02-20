〔国际油市〕亚洲石脑油价格持稳,供应紧张支撑人气

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透新加坡2月20日电---亚洲石脑油价格周一持稳,裂解价差小幅回升,供给吃紧使得人气持坚.
买家继续支付巨大的升水来竞争石脑油船货.印度3月船货升至每吨40美元上方,而1月船货平均水平接近17.50美元.
日本Mitsui Chemicals购买一批4月上半月的石脑油船货,成本加运费报价较日本报价每吨升水约25美元,为近26个月以来北亚为公开规格石脑油支付的最高价格.
"市场保持坚挺,但空头迹象临近,"一名北亚交易员表示.
3月供应紧张的局面可能持续到4月上半月,但从下半月开始,如果高升水继续吸引欧洲和地中海船货流向东方,则市场走势可能逆转.
汽油裂解价差连续第五日下跌,市场传言称部分贸易商的库存可能高於先前的预期.
亚洲买家一直担心欧洲供给紧俏将阻碍地中海船货运往东方.
日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO持稳於每吨1,060美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨1.12美元,至每吨升水156.55美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.95美元至每桶14.43美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.80美元至每桶9.59美元,创下2月7日以来的最低.
油品 价格 上日价格 变动
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1059.50/1060.50 1060.00 0.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 115.57/115.67 115.62 0.00
97号现货汽油GL97-SIN 134.95/135.05 136.00 -1.00
95号现货汽油GL95-SIN 132.85/132.95 133.10 -0.20
92号现货汽油GL92-SIN 130.00/130.10 131.00 -0.95
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF14.38/14.48 15.38 -0.95 (完)
--编译 张涛;审校 王洋
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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