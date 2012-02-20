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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 21:03 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格持稳,供应紧张支撑人气

路透新加坡2月20日电---亚洲石脑油价格周一持稳,裂解价差小幅回升,供给吃紧使得人气持坚.

买家继续支付巨大的升水来竞争石脑油船货.印度3月船货升至每吨40美元上方,而1月船货平均水平接近17.50美元.

日本Mitsui Chemicals购买一批4月上半月的石脑油船货,成本加运费报价较日本报价每吨升水约25美元,为近26个月以来北亚为公开规格石脑油支付的最高价格.

"市场保持坚挺,但空头迹象临近,"一名北亚交易员表示.

3月供应紧张的局面可能持续到4月上半月,但从下半月开始,如果高升水继续吸引欧洲和地中海船货流向东方,则市场走势可能逆转.

汽油裂解价差连续第五日下跌,市场传言称部分贸易商的库存可能高於先前的预期.

亚洲买家一直担心欧洲供给紧俏将阻碍地中海船货运往东方.

日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO持稳於每吨1,060美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨1.12美元,至每吨升水156.55美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.95美元至每桶14.43美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.80美元至每桶9.59美元,创下2月7日以来的最低.

油品 价格 上日价格 变动

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1059.50/1060.50 1060.00 0.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 115.57/115.67 115.62 0.00

97号现货汽油GL97-SIN 134.95/135.05 136.00 -1.00

95号现货汽油GL95-SIN 132.85/132.95 133.10 -0.20

92号现货汽油GL92-SIN 130.00/130.10 131.00 -0.95

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF14.38/14.48 15.38 -0.95 (完)

--编译 张涛;审校 王洋

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