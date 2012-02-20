〔国际油市〕亚洲燃料油市场人气走弱,因中国需求放缓

路透新加坡2月20日电---亚洲燃料油市场周一下滑,过去两个交易日小幅上升.其前三个跨月价差均每吨下跌0.50美元,引发了对於最坏时刻或并非想像的那样已经过去.

交易员表示,影响市场人气的主要因素在於对中国小炼厂的看法,看其是否会继续购买直馏燃料油作为原料.而过去一周半这种活动受到了固定价格上升的打压,尽管原油供给继续短缺.

纸货市场的交投依旧温和,不足50万吨即期跨月价差以稳定的价格成交,跟过去一周一样主要集中在远期合约,市场参与者在苦苦寻找方向.

一位在新加坡的交易员说:"都取决於中国.过去一两周左右其很安静,主要是高企的固定价格水平打压了炼化利润率."

"尽管如此,需求改善的结构性原因仍在,如果政府上调柴油价格,利润率再度转正,那麽需求将回来.所以这只是时间的问题."

3月燃料油裂解价差走阔0.77美元至贴水5.49美元,4月裂解价差走阔0.75美元,报每桶贴水5.61美元.

180-cst燃料油下跌3.30美元至每吨734.45美元;380-cst品级燃料油下跌4.77美元至723.35美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 734.00 734.90 734.45 737.75 -3.30 -0.45

现货380CST燃料油 FO380-SIN 723.00 723.70 723.35 728.13 -4.77 -0.66

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 735.00 734.00 737.00 -3.00 -0.41

380CST船用燃料油升水 10.00 11.30 10.65 8.88 1.77

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.25 6.50 6.38 6.90 -0.53 -7.61

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.00 5.60 5.30 7.05 -1.75 -24.82 (完)