〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步下滑

路透新加坡2月21日电---亚洲燃料油市场周二进一步下滑,所有12个跨月价差合约悉数跌至逆价差每吨5.00美元下方,这是约五个月来的最低近月水平.

类似的是,180-cst和380-cst燃料油的现货价差也创下五个月新低,至较新加坡现货报价每吨升水约6.00美元.而船用燃料油升水在约一周的时间里保持在较低水平,约为较船货价格升水10.00美元.

交易员将这一波价格下跌归因于俄罗斯LUKOIL的点价兴趣,这已持续了逾一个月.该公司旗下的贸易公司Litasco售出了至少145,000吨的固定价格和跨月价差合约,是日内最大的卖家.

自11月以来,这家俄罗斯石油公司已售出380万吨互换合约,主要是固定价格2月380-cst合约,总计为稍高於100万吨.至周二,3月380-cst的数量也升至约700,000吨.

3月燃料油裂解价差走阔0.48美元至贴水5.97美元,为逾两个月来最低.4月裂解价差走阔0.37美元,报每桶贴水5.98美元.

180-cst燃料油下跌5.85美元至每吨728.60美元;380-cst品级燃料油下跌5.15美元至718.20美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 728.40 728.80 728.60 734.45 -5.85 -0.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN 718.00 718.40 718.20 723.35 -5.15 -0.71

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 728.00 730.00 729.00 734.00 -5.00 -0.68

380CST船用燃料油升水 10.00 11.60 10.80 10.65 0.15

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.00 6.20 6.10 6.38 -0.28 -4.31

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.75 6.25 6.00 5.30 0.70 13.21 (完)