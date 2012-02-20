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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 21:23 BJT

〔国际油市〕欧盟执委会称比利时、捷克和荷兰已经停止进口伊朗原油

路透布鲁塞尔2月20日电---欧盟执委会新闻发言人周一表示,比利时、捷克和荷兰已经停止进口伊朗原油,而希腊、西班牙和意大利减少进口.(完)

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