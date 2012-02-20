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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 22:03 BJT

〔欧洲政经〕德国财长称预期就第二轮希腊救助计划达成协议

路透布鲁塞尔2月20日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,预期就第二轮希腊救助计划达成协议.(完)

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