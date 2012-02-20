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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 22:02 BJT

〔国际油市〕欧盟能够应对伊朗突然停止原油出口--IEA官员

路透伦敦2月20日电---国际能源署(IEA)官员Didier Houssin表示:

* 法国和英国已停止购买伊朗原油,伊朗的声明不会对市场造成重大影响

* 欧盟能够应对伊朗突然停止原油出口,因买家已经有所准备

* 随时准备在必要时动用战略石油储备,以抵消供应突然中断的影响.(完)

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