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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 06:38 BJT

〔欧元区金融〕欧元区已有办法削减希腊债务与GDP之比至123-124%--消息

路透布鲁塞尔2月20日电---三名欧元区高级官员对路透表示,欧元区财长已经找到将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比降至123-124%的途径,但还在努力希望令该比例进一步接近120%的目标.

"我们已经达到了123-124%,但还在继续努力."一名消息人士表示.

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