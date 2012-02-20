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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 06:56 BJT

《独家新闻》希腊需更多援助到2020年才能将债务/GDP之比降至120%--报告

* 若希腊推迟改革和私有化,到2020年债务/GDP比率可能达到160%

* 欧央行若放弃希腊债务获利,将使其债务降低5.5个百分点

* 欧元区各国央行投资组合重组或令债务再降3.5个百分点

* 若不对希腊采取新援助,欧元区政府需提供1,360亿欧元的救助资金

路透布鲁塞尔2月20日电---国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会私下进行的一份分析显示,希腊要在2020年将债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%,需要进一步援助.若希腊随後不跟进经济改革和撙节,届时其债务比例可能达到160%.

路透独家拿到的这份长达9页的报导的基准预测是,到2020年希腊将把债务与GDP比率降至129%,远高於120%的目标.

"这样的结果意味着希腊需要官方或民间机构提供更多债务减免,才能拉低债务比率,"报告称.欧元区各国财长周一在布鲁塞尔开会决定是否对希腊实施第二轮救助计划时讨论了该报告.

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