《独家新闻》希腊需更多援助到2020年才能将债务/GDP之比降至120%--报告

* 若希腊推迟改革和私有化,到2020年债务/GDP比率可能达到160%

* 欧央行若放弃希腊债务获利,将使其债务降低5.5个百分点

* 欧元区各国央行投资组合重组或令债务再降3.5个百分点

* 若不对希腊采取新援助,欧元区政府需提供1,360亿欧元的救助资金

路透布鲁塞尔2月20日电---国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会私下进行的一份分析显示,希腊要在2020年将债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%,需要进一步援助.若希腊随後不跟进经济改革和撙节,届时其债务比例可能达到160%.

路透独家拿到的这份长达9页的报导的基准预测是,到2020年希腊将把债务与GDP比率降至129%,远高於120%的目标.