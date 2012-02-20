〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨而兑欧元下滑,希腊纾困方案有望出台

* 英镑/美元上升0.2%,在200日移动均线存在阻力

* 英国央行周三公布的会议记录可能带来支撑

* 欧元/英镑突破0.8340/50区域

* 希腊纾困达成协议希望和中国放宽政策支撑涨势

路透伦敦2月20日电---英镑/美元周一上涨,因投资者预期欧洲将就第二个希腊纾困方案达成协议,提振了风险资产,不过英镑走势落後于欧元和成长题材货币.

近期数据预示英国经济复苏,但交易商对於推动英镑上涨过多仍抱谨慎态度,因为他们担心经济反弹可能不顺利,并促使英国央行向经济注入更多资金.

投资者对英国与欧元区之间的经贸联系,以及英国银行业对欧元区的巨大风险敞口的担忧,预计也将抑制英镑涨势.

英镑/美元GBP=D4上涨0.2%至1.5862美元,延续涨势至第三日,此前最高升至1.5880的逾10日高点.下一个目标位是2月8日高点1.5929.

英镑料面临200日移动均值1.5915附近的强阻力位,自10月以来英镑从未突破该水准.交易商称在1.5900存在大量卖单,而近期支撑位在100日移动均值1.5689.

欧元/英镑EURGBP=D4上扬0.7%至0.8358英镑,突破挂有大额卖单的0.8340-50区域.交易商指出,若欧元收在55日移动均值0.8356英镑上方,可能进一步上涨.

英镑近期走势一直受到希腊纾困进展和英国数据改善迹象的推动.不过本周的主导因素可能是英国央行周三发布的会议记录.

瑞银集团外汇策略主管Mansoor Mohi-uddin指出,英镑可能从央行会议记录中得到支撑,因为会议记录可能显示两名央行委员投票赞成减少资产购买.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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