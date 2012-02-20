〔金属期市〕期铜上涨,因中国调降存准率且欧元上涨

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 交易商称中国调降存准率有正面影响;实货市场淡静
* 欧元区财政部长会议讨论希腊救援问题
* 美国市场周一因假期休市
路透纽约/伦敦2月20日电---期铜周一上涨,因中国放宽政策提振风险资产,且欧元上涨,寄望欧元区政策制定者能够批准期待已久的第二轮希腊救援计划.
欧元兑美元上涨,因预期政策制定者将批准援助计划.美元走软将提振以美元计价的商品.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘报每吨8,235.5美元,盘中高见8,396.5.周五该合约收报8,175.上周期铜下跌近4%,为九周来最大单周跌幅.
瑞士信贷分析师Tom Kendall称,"欧洲这种情况令市场感到疲惫,或许表明与希腊可能违约相关的系统性银行业危机的风险降低."
"中国买家在国际市场上并不活跃,美国期铜升水未展现出明显的活力.但长远看,美国经济复苏将步入正轨,我们认为中国也将开始放宽(货币政策),这些将支撑需求."
中国降低存款准备金率,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]这有助於刺激国内金属需求.
但交易商表示,中国放宽政策的影响仍需过一段时间才能影响到金属制品生产商,国内一主要交易商预计,这些举措并不直接意味着信贷环境改善,因此对其业务只有辅助性影响.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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