国际涉叙会议召开在即 阿萨德获俄中伊三国支持

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路透安曼/贝鲁特2月20日电(记者 Khaled Yacoub Oweis/Angus MacSwan)---俄罗斯、中国同伊朗周一表示支持叙利亚总统阿萨德，而数天后的一场国际会议，或将对阿萨德下台施以更大压力。

俄罗斯和叙利亚通讯社报导称，阿萨德在大马士革与俄方一名高官会面，後者重申俄罗斯支持阿萨德提出的改革计划，并表示反对外部力量介入叙利亚冲突。

中国指责西方国家试图在叙利亚激起内战，伊朗也有两艘军舰停靠在叙利亚海军基地，这凸显持续近一年的叙利亚危机引发国际关系日益紧张。

叙利亚政府军加强对反阿萨德政府起义活动的镇压。反对派活动人士称，反对派占据的霍姆斯(Homs)一个地区再次遭到炮击，又有五人丧生，军队和民兵还封锁了哈马(Hama)。这两个城市是反抗运动的前沿阵地。

叙利亚危机眼下进入重要一周，西方和阿拉伯国家将於周五在突尼斯举行会谈，以向阿萨德施压要求其下台；与此同时，阿萨德继续推进周日举行新宪法公投的计划。

公投是阿萨德改革蓝图的一部分，以满足民众的民主诉求，在公投後90天内叙利亚或举行多党选举。

西方国家和叙利亚反对派称该计划只是个笑话，他们表示，在国内压迫持续的情况下，不可能进行有效选举。

中国也对阿萨德寻求政治途径化解冲突的计划表示支持，并呼吁叙政府和反对派停止暴力冲突。(完)