全球外汇市场2月21日主要消息

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月21日(二)
-- - 日本内阁会议,之後财长安住淳召开记者会.
0700 - 欧洲经济暨财政事务理事会会议.
0700 - 瑞士1月贸易收支.
0800 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威国际新闻中心就"挪威经济展望"发表讲话.
0800 - 瑞士央行月度统计报告和银行业统计月报.
0930 - 英国1月公共部门收支和公共部门净借款.
1330 - 美国1月芝加哥联邦储备银行全国活动指数.
1930 - 英国央行副总裁宾恩发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 王丽鑫
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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