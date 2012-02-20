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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 07:00 BJT

全球外汇市场2月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月21日(二)

-- - 日本内阁会议,之後财长安住淳召开记者会.

0700 - 欧洲经济暨财政事务理事会会议.

0700 - 瑞士1月贸易收支.

0800 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威国际新闻中心就"挪威经济展望"发表讲话.

0800 - 瑞士央行月度统计报告和银行业统计月报.

0930 - 英国1月公共部门收支和公共部门净借款.

1330 - 美国1月芝加哥联邦储备银行全国活动指数.

1930 - 英国央行副总裁宾恩发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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