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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 07:16 BJT

〔欧洲金融〕欧元区财长讨论把民间持有的希腊债务减记至少53.5%--消息

路透布鲁塞尔2月20日电---一名欧元区高级官员周一表示,欧元区财长讨论将民间持有的希腊债务名义损失定为至少53.5%,而非最初的50%.(完)

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