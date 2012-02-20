〔国际油市〕油价涨至八个月高点,受伊朗情势和中国放宽政策推动

路透伦敦2月20日电---油价周一攀升至逾八个月高点,布兰特原油站上每桶120美元上方,因伊朗暂停对英国和法国的石油出口,且亚洲和欧洲的经济形势推高风险资产.

中国放宽货币政策,以及对希腊获援助的期望,加之美元的下滑均推升油价,油价本月已累计涨逾8%至利比亚内战以来最高,去年4月和5月利比亚发生内战,导致出口减少.据数据显示,避险基金对原油的多头押注,也升至5月以来最高.

布兰特原油期货LCOc1在淡静交投中一度涨至高点每桶121.15美元,但稍後削减涨幅,因交易商认为伊朗对英国和法国的报复性出口禁令,政治姿态要远超出实际上的影响.

4月布兰特原油结算价报120.05美元,当日涨0.47美元或0.4%,为去年6月15日以来首次收於120美元上方.成交量低於140,000口,仅仅是日均的四分之一左右,美国因总统日假期休市.

美国原油期货CLc1超过布兰特原油涨幅,因一些交易商就布兰特/西德克萨斯中质油价差进行获利了结,价差收窄至每桶不足15美元,为两周来最窄.

将在周二到期的3月西德克萨斯中质油涨1.68美元至每桶104.92,创5月5日来最高.纽约商业期货交易所(NYMEX)因假期没有发布结算价.

3月美国汽油期货RBc1涨1.2%至每加仑3.0511,因上周五石油巨擘BP一炼厂发生火灾.(完)