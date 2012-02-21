〔欧洲经济〕欧元区就希腊二次纾困案达成协议,资金规模1,300亿欧元

路透布鲁塞尔2月21日电---欧盟官员表示,欧元区财长在周二早间就希腊二次纾困计画达成协议,将提供1,300亿欧元资金,且旨在2020年之前将希腊的债务与国内生产总值(GDP)之比降至121%.

"(希腊计画的)资金金额为1,300亿欧元,债务/GDP比(将是)121%.现在要对声明稿进行协商,"一位参与协商的官员对路透表示.

另一位官员则证实融资金额总计为1,300亿欧元,目标是将希腊债务相当於GDP的比重从现在的160%,到2020年前降至121%.(完)