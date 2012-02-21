〔欧洲经济〕欧元区就希腊二次纾困案达成协议,资金规模1,300亿欧元

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透布鲁塞尔2月21日电---欧盟官员表示,欧元区财长在周二早间就希腊二次纾困计画达成协议,将提供1,300亿欧元资金,且旨在2020年之前将希腊的债务与国内生产总值(GDP)之比降至121%.
"(希腊计画的)资金金额为1,300亿欧元,债务/GDP比(将是)121%.现在要对声明稿进行协商,"一位参与协商的官员对路透表示.
另一位官员则证实融资金额总计为1,300亿欧元,目标是将希腊债务相当於GDP的比重从现在的160%,到2020年前降至121%.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。