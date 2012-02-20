〔路透专访〕IEA称欧盟能应对伊朗石油供给中断,因买家已有所准备(更新版)

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(新增细节)
路透伦敦2月20日电---国际能源署(IEA)一官员周一称,欧盟可以应付伊朗突然中断对其的石油出口,因买家已经为欧盟即将禁运伊朗石油做好调整.
油价LCOc1周一升至每桶121美元上方的八个月高位,因在欧盟针对伊朗石油的进口禁令於7月1日生效前,伊朗称已经中断对英法企业的出口.
"我们认为这不会对市场产生实质影响,因法国和英国已经停止从伊朗购买原油,"IEA能源市场和安全主管Didier Houssin称.
行业消息人士称,欧洲石油买家在制裁前已经减少对伊朗石油的采购,3月运往欧洲的石油减少逾三分之一--或每日逾30万桶.
鉴於买家为伊朗石油禁运做好准备,且北半球冬季结束时原油需求通常下降,欧盟也能应付伊朗石油销售进一步减少.
"若伊朗采取类似举措立即中断出口,我们认为不会对市场产生非常重大的影响,"Houssin称.
IEA成员国被要求持有紧急石油库存,以防供给中断,该机构去年在利比亚出口减少时动用了这些储备.
Houssin称该机构准备好在必要时再次进行应对.
"我们一如既往地密切监控局势,"他称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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