澳新经济指标预测--2月21日-2月28日****

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透2月21日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周-----------------------------------
2月21日(二)
无重要经济指标公布.
2月22日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.8% +0.7%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
2月23日(四)
无重要经济指标公布.
2月24日(五)
无重要经济指标公布.
2月26日(日)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 1月 -- 顺差3.38
进口(亿新西兰元) 1月 -- 39.8
出口(亿新西兰元) -- 43.2
--------------------------------2月27日当周-----------------------------------
2月27日(一)
无重要经济指标公布.
2月28日(二)
2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.1% (完)
--编译 李爽;审校 张荻
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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