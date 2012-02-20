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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 07:07 BJT

****澳新经济指标预测--2月21日-2月28日****

路透2月21日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月20日当周-----------------------------------

2月21日(二)

无重要经济指标公布.

2月22日(三)

0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.8% +0.7%

(较上年同期) +3.4% +3.6%

2月23日(四)

无重要经济指标公布.

2月24日(五)

无重要经济指标公布.

2月26日(日)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 1月 -- 顺差3.38

进口(亿新西兰元) 1月 -- 39.8

出口(亿新西兰元) -- 43.2

--------------------------------2月27日当周-----------------------------------

2月27日(一)

无重要经济指标公布.

2月28日(二)

2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.1% (完)

--编译 李爽;审校 张荻

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