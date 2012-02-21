习近平：高新技术可以成为中爱经贸合作重点

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路透都柏林2月20日电(记者 Lorraine Turner/Padraic Halpin)---中国国家副主席习近平在为期三天的爱尔兰访问之行即将结束时表示，爱尔兰作为一个科技中心对中国很有吸引力。爱尔兰是习近平本次国外访问之旅唯一的欧盟停留站。

在周一一个约350家企业参加的投资论坛上，习近平称，爱尔兰的历史、自然风光和文化给中国民众留下深刻印象。

但他明确表示，其中一个关键因素是爱尔兰在高科技和新兴行业上的影响力。爱尔兰高科技与新兴行业的崛起，很大程度上是因企业税率低，吸引美国大型科技企业。

他在论坛上说："爱尔兰在软件开发、信息通信、生物制药等高新技术产业方面具有很强的产业集群优势和成果转化能力。中国正在……优先发展包括新一代信息技术和生物技术在内的高新技术产业。"他表示，高新技术与新兴产业合作可以成为中爱经贸合作的重点。

"爱尔兰是服务贸易强国。中爱货物和服务贸易领域合作前景广阔。"

参加论坛的一名代表称，习近平之所以访问爱尔兰，是因为中国对新技术的需求日益增加。

都柏林Idiro Technologies公司的Jo Cheng称："他们(中国)渴求技术，情况变化很快。爱尔兰是一个小国，但是我们有很多掌握尖端技术的中小企业。"Jo Cheng称，近几个月首次有两家中国企业接触她的公司。

Jo Cheng是居住在爱尔兰的华人，她还表示："爱尔兰是很多大型科技企业的(欧洲)总部，譬如谷歌、Facebook和eBay。"

习近平周日抵达都柏林，之前在爱尔兰西部地区参观了一家奶牛场，以及知名景点莫赫陡崖(Cliffs of Moher)。

在都柏林克罗克公园(Croke Park)体育场，他还尝试了爱尔兰国家运动项目--盖尔式足球和曲棍球。(完)