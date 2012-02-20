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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--2月21日****

路透2月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月21日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差0.0263 顺差0.02

0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 盈余210 短差228.9

公共部门净借款(亿英镑) 负90 107.9

1500 欧元区消费者信心指数 2月 -- 负20.60

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17

1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.2% +0.3%

扣除汽车的零售销售 +0.1% +0.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月19日(日)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差14,750 逆差14,681

出口(较上年同期) -9.3% -9.5%

进口(较上年同期) +9.8% +9.5%

2月20日(一)

0745 法国企业景气指数 2月 92 92

0900 意大利工业订单(较前月) 12月 +5.5% --

(较上年同期) -4.3% --

　　　　　　 工业销售(较前月) +3.4% --

(较上年同期) +5.6% -- (完)

--整理 丁琦/王洋; 审校 李爽

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