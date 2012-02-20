主要国家经济指标预测--2月21日****

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透2月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月21日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差0.0263 顺差0.02
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 1月 盈余210 短差228.9
公共部门净借款(亿英镑) 负90 107.9
1500 欧元区消费者信心指数 2月 -- 负20.60
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.2% +0.3%
扣除汽车的零售销售 +0.1% +0.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月19日(日)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差14,750 逆差14,681
出口(较上年同期) -9.3% -9.5%
进口(较上年同期) +9.8% +9.5%
2月20日(一)
0745 法国企业景气指数 2月 92 92
0900 意大利工业订单(较前月) 12月 +5.5% --
(较上年同期) -4.3% --
工业销售(较前月) +3.4% --
(较上年同期) +5.6% -- (完)
--整理 丁琦/王洋; 审校 李爽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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