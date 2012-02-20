《中国报摘》--中国证券报2月21日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 头版头条:
--证监会有关部门负责人表示,为进一步鼓励产业资本在合理价位增持股份,证监会日前下发文件明确持股30%以上的股东每年2%自由增持股份的锁定期从12个月降至6个月.
* 其他:
--业内人士透露,监管部门正酝酿从开拓新的融资渠道、提高融资工具流动性等四个方面支持险企拓展资本补充渠道,有望放开保险公司发行次级债券、可转债、混合资本债等资本补充工具.
--银监会主席尚福林称,高度重视潜在信用风险和流动性风险,尤其是要会同有关部门和地方政府,稳步化解地方政府融资平台贷款风险,持续防控房地产贷款风险.
--多位券商研究所负责人透露,在中国证券业协会的主导下,券商研究报告的规范文件以及证券分析师的行为准则即将出台,要求券商研究与销售分离管理,分析师不得兼任独董,并将重建分析师考核体系等.
--国务院正式批复同意《西部大开发"十二五"(2011-2015年)规划》,"十二五"时期西部区域经济增速和城乡居民收入增速"双高於"全国平均水平,城镇化率超过45%,新增铁路营业里程1.5万公里,森林覆盖率力争达到19%左右,单位地区生产总值(GDP)能源消耗下降15%左右.
--京东商城集团创始人兼CEO刘强东表示,京东今年仍然会在物流、信息化建设等方面加大投入,全国同时有六个仓储基地在建,全年在物流方面的投资将达到36亿元人民币.
--网络曝光安信地板涉嫌甲醛超标,中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)总裁郁亮就此事称,目前建材装饰市场确实比较复杂,但公司对自身采购体系有信心,将继续推进装修房战略.(完)
--整理 曾菱; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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