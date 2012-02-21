〔金砖国家〕2月20日股汇市收盘纵览

路透2月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月20日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.38%,报1,066.51点.
中国股市:沪综指冲高回落,小幅收升.受周末央行宣布今年首次下调存款准备金率刺激,市场气氛一度活跃,但鉴於此举改善短期资金面程度有限,沪指半年线附近压力仍显沉重,股指高位震荡後缩窄涨幅.分析人士认为,受宏观调控政策的结构性宽松走向影响,股市中期向上走势有望确立,短线盘整消化卖压後,沪指有望上看2,400点.沪综指.SSEC收报2,363.597点,涨6.416点或0.27%,盘间涨幅一度接近1.3%.今日沪市A股成交金额扩大至821亿元人民币,上日为650亿元.沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,553.4点,涨0.14%,成交量为292,267手.[.SSCN]
香港股市:收低,回吐此前升幅,此前市场对中国政府再度下调银行存款准备金率反应平静,且能源类股因投资者对了结获利而显现疲态.恒生指数.HSI收盘跌0.31%至21,424.79点,恒生国企指数.HSCE收低0.36%至11,669.51点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收低.央行意外下调存款准备金率令市场对经济前景预期略有好转,人民币中间价小幅高开,一度带动汇价上涨.但在午後涌出大型油企购汇盘,汇价转为小跌,总体未脱离近期盘整态势.交易员并指出,目前国际市场都在等待稍後举行的欧元区财政会议,若希腊的第二轮援助计划通过,欧元可能迎来反弹,这将带动包括人民币在内的非美货币走强.[CNY/CN][ID:nCN1399666]
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印度股市逢假期休市.[.BO]
印度汇市逢假期休市.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,674.270点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨1.12%,报896.45点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.41%,报29.7850卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.1%,报39.4450卢布.
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巴西股市逢假期休市.
巴西汇市逢假期休市.
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南非股市:收盘基本持平,因Anglo American Platinum (AMSJ.J)及其它铂金生产商股价上涨的影响被Shoprite (SHPJ.J)等零售股的下跌所抵消.综合指数.JALSH涨0.07%,报34,106.00点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI亦微升0.07%,报30,393.94点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元走高,因全球风险偏好升温.1629GMT,兰特兑美元ZAR=D3涨1.07%,至7.66,为20个新兴市场货币中表现第二佳的货币,因有关欧元区财长将批准对希腊第二轮援助的预期提振全球风险偏好.[ZAR/](完)
--编译 许娜;审校 张若琪