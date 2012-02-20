美国与加拿大经济指标预测--2月21日-2月28日****

路透2月21日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月20日当周------------------------------
2月21日(二)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.2% +0.3%
扣除汽车的零售销售 +0.1% +0.3%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
2月22日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8
再融资指数 -- 4,538.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 465 461
2月23日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.4 34.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.525
续请失业金人数(万人) 2月11日当周 346 342.6
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.8%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正13
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88
北美半导体设备订单出货比
2月24日(五)
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 73.0 72.5
现况分项指数 80.3 79.6
预期分项指数 68.5 68.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7
1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- 123.5
1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字19.5
-----------------------------------2月27日当周------------------------------
2月27日(一)
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 +1.0% -3.5%
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 15.3
-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 67.6
2月28日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月25日当周 -- --
1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -0.5% +3.0%
扣除运输的耐久财订单 持平 +2.2%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +3.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月25日当周 -- --
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)12月 -3.6% -3.7%
经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -1.3%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 2月 63.1 61.1
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正17(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍