路透2月20日电---加拿大第四大银行--蒙特利尔银行(BMO.TO)宣布,将购买中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)CNCOF.UL旗下的中粮信托股权,以将业务扩展至中国的高净值和机构客户.

两家公司在联合声明中称,蒙特利尔银行将买入中粮信托19.99%股权,这是外国投资者持股比例的上限.

双方未透露交易细节.

中粮信托成立於2009年,截至2011年12月31日,其管理的资产规模达57亿美元.

蒙特利尔银行是唯一一家在中国设有分支的加拿大银行,蒙特利尔银行(中国)有限公司在北京、广州和上海设有分行.

该交易有待中国银行业监督管理委员会、加拿大联邦金融机构监督办公室(Office of the Superintendent of Financial Institutions, OSFI)的批准.(完)