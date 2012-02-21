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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 08:42 BJT

〔日美关系〕日本外相称与美国磋商伊朗制裁取得进展,但未达成协议

路透东京2月21日电---日本外务大臣玄叶光一郎周二表示,日本和美国就制裁伊朗问题进行的磋商已取得重大进展,但尚未达成协议.

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